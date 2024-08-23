Яка вартість долара та євро в останній робочий день тижня

В банках вартість долара та євро не сильно змінилася порівняно з минулим днем. Водночас на чорному ринку спостерігається несуттєве здешевлення американської валюти, а в обмінниках здорожчання.

Курс валют у банках

Станом на 23 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (без змін проти 22 серпня) та продаж – по 41,55 гривні (-5 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45,65 гривні (+5 копійок), а продаж – по 46,20 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,35 гривні (-9 копійок), а продати – по 41,45 гривні (-7 копійок).

(-9 копійок), а продати – по (-7 копійок). Купівля євро по 45,85 гривні (без змін), а продаж по 46,09 гривні (+4 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,16 гривні (+8 копійок), а продають – по 41,58 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(+8 копійок), а продають – по (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,75 гривні (+6 копійок), а продають – по 46,18 гривні (-9 копійок).

Який прогноз на вересень

За словами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, восени може відбутися поступовий "рух" до зростання курсових показників.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Нагадаю, що зміни курсів валют стане об’єктивною відповіддю на зростання інфляції (за підсумками року вона може скласти 8,5%). Однак, як це спостерігається від початку року, жодні зміни не будуть різкими, руйнівними, зі збереженням поперемінних трендів з висхідного на спадний і навпаки.

Очікується, що офіційний курс долара може становити 41,3 – 41,8 гривні за долар. Водночас допустимий коридор валютних змін: 41,2 – 42 гривні за долар на міжбанку та 41,2 – 42,2 гривні за долар на готівковому ринку.

Нагадуємо! Коридори валютних коливань цього тижня можуть становити 41 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро на міжбанку та 41 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро на готівковому ринку.