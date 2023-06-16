Долар все ще нижче 37, а от євро подорожчало: який курс 16 червня

В банках та обмінниках американська валюта зберігає при купівлі рівень 36,9 гривні. Однак цього не скаже стосовно європейської валюта, яка перетнула межу у 40 гривень нещодавно і продовжує дорожчати.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 16 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,90 гривні (-5 копійок проти 15 червня), а продаж – 37,35 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,10 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 40,75 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,90 гривні (+3 копійки), а продаж – 37,32 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(+3 копійки), а продаж – (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,36 гривні (+6 копійок), а продаж – 40,85 гривні (+17 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,10 гривні (-12 копійок), а продаж – 37,23 гривні (-8 копійок).

(-12 копійок), а продаж – (-8 копійок). Євро купують по 40,50 гривні (+14 копійок), а продають за 40,70 гривні (+14 копійок).

Чого чекати від курсу 19 – 25 червня

Як розповідає 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий впродовж наступного тижня вартість американської валюти коливатиметься в межах 37 – 38 гривень. При цьому більше тяжіючи саме до 37 гривень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Ситуація буде дещо схожа на початок червня: наприклад, цілком можливі незначні "протинання" позначки в 37 гривень за долар. Однак вони матимуть тимчасовий характер і курс повертатиметься на попередні позиції.

Загалом ситуація на готівковому валютному ринку докорінно не відрізнятиметься від поточної:

валютний "коридор" можливих коливань перебуватиме в межах 1 гривні;

поточні зміни курсу не будуть різкими й не перевищать 30 – 50 копійок;

різниця між купівлею і продажем валют коливатиметься від 15 до 30 копійок;

різниця між офіційним та курсом "обмінників" варіюватиметься від 1,5% до 2%.