Долар після вихідних: як змінилася ціна в обмінниках та банках
22 травня 2023, 09:56Читать новость на русском
Попри те, що минулого тижня курс долар опустився нижче 37 гривень, а євро декілька днів поспіль втрачало від 20 до 30 копійок, на початку цього тижня валюти лише трішки змінилися у ціні.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 22 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,15 гривні (без змін проти 19 травня), а купити за 37,60 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 40,25 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 40,95 гривні (без змін).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,20 гривні (-9 копійок), а продають – за 37,50 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,43 гривні (-5 копійок), а продаж – 40,86 гривні (+3 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,35 гривні (без змін), а продаж – 37,47 гривні (+2 копійки).
- Євро купують по 40,69 гривні (+14 копійок), а продають за 40,85 гривні (+5 копійок).
Яким буде долар до кінця 2023 року
Аналітики Concorde Capital спрогнозували, що середній курс долара буде коливатися на рівні офіційного до кінця року.
Ситуація, ймовірно, буде такою:
- середній курс долара – 36,6 гривні;
- міжнародні резерви НБУ – 30,8 мільярда доларів.
Водночас до кінця цього місяця банкірка економіст Олег Гетман у коментарі для 24 Каналу спрогнозував, що долар буде стабільним – 36,6 гривні.