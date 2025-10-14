В обмінниках долар найсуттєвіше подорожчав за останню добу. Водночас на чорному ринку ціна зросла максимуму на 9 копійок. Євро також зросло в обмінниках, хоч в банках та на чорному ринку ціна валюти показує спад.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 14 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,40 гривні (+8 копійок проти 13 жовтня) та продаж по 41,83 гривні (-4 копійки). Дивіться також Пенсія за вислугу років: як вона нараховується та хто може отримати Купівля євро проходить по 47,95 гривні (-2 копійки), продаж – по 48,65 гривні (-5 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,65 гривні (без змін), а продати по 41,68 гривні (+9 копійок).

(без змін), а продати по (+9 копійок). Купівля євро по 48,50 гривні (-3 копійки), а продаж по 48,65 гривні (-11 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,44 гривні (+42 копійки), а продають по 41,80 гривні (+19 копійок), за даними finance.ua.

(+42 копійки), а продають по (+19 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,43 гривні (+39 копійок), а продають по 48,80 гривні (-1 копійка). По скільки буде долар та євро посеред жовтня? За прогнозами банкіра з Глобус Банку Тараса Лєсового для 24 Каналу, долар у середині жовтня залишатиметься стабільним, адже валюта є базовою для країни. Відтак саме від курсових показників тією чи іншою мірою залежить виконання бюджету.

Натомість співвідношення долара та євро буде варіюватися в межах 1,15 – 1,18, а коридор коливань євро буде в межах 49 гривень.

Очікується, що на готівковому ринку діапазони вартості валют становитимуть: 41,25 – 41,65 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.