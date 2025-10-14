В обменниках доллар существенно подорожал за последние сутки. В то же время на черном рынке цена выросла максимума на 9 копеек. Евро также выросло в обменниках, хотя в банках и на черном рынке цена валюты показывает спад.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 14 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,40 гривны (+8 копеек против 13 октября) и продажа по 41,83 гривны (-4 копейки). Смотрите также Пенсия за выслугу лет: как она начисляется и кто может получить Покупка евро проходит по 47,95 гривны (-2 копейки), продажа – по 48,65 гривны (-5 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 41,65 гривны (без изменений), а продать по 41,68 гривны (+9 копеек).

(без изменений), а продать по (+9 копеек). Покупка евро по 48,50 гривны (-3 копейки), а продажа по 48,65 гривны (-11 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,44 гривны (+42 копейки), а продают по 41,80 гривны (+19 копеек), по данным finance.ua.

(+42 копейки), а продают по (+19 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,43 гривны (+39 копеек), а продают по 48,80 гривны (-1 копейка). По сколько будет доллар и евро посреди октября? По прогнозам банкира из Глобус Банка Тараса Лесового для 24 Канала, доллар в середине октября будет оставаться стабильным, ведь валюта является базовой для страны. Поэтому именно от курсовых показателей в той или иной степени зависит выполнение бюджета.

Зато соотношение доллара и евро будет варьироваться в пределах 1,15 – 1,18, а коридор колебаний евро будет в пределах 49 гривен.

Ожидается, что на наличном рынке диапазоны стоимости валют составят: 41,25 – 41,65 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро.