Долар різко подешевшав: де ціна опустилася найсуттєвіше

Поки в банках та на чорному ринку американська валюта незначно подорожчала, в обмінниках відбувся суттєвий спад вартості на 20 копійок за останню добу.

Курс валют у банках

Станом на ранок 11 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,90 гривні (+5 копійок проти 10 квітня), а продаж – 39,37 гривні (+2 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,30 гривні (+5 копійок), а продаж – 39,38 гривні (+3 копійки).

(+5 копійок), а продаж – (+3 копійки). Євро купують за 42,65 гривні (-11 копійок), а продають за 42,86 гривні (-7 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 38,68 гривні (-20 копійок), а продають – за 39,43 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продають – за (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,32 гривні (-18 копійок), а продаж – 42,95 гривні (-4 копійки).

Долар на наступний тиждень

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що до Великодня ще далеко, тому навряд чи на готівковому ринку виникне підвищений попит, чи пропозиція.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Наразі не можна виключати можливості періодичних сплесків покупців, які можуть викликати геть різні чинники, від суто "воєнних", до "курсової вигоди". Ще важливий момент, який стосується головним чином щоденних курсових змін чи "конкуренції" курсів на готівковому ринку.

Лєсовий додає, що є велика ймовірність щодо того, що основні показники ринку залишаться в межах попередніх кількох тижнів – тобто діятиме система валютних змін, яка не передбачає якихось незвичних, радикальних змін.

На наступний тиждень валютні коридори можуть бути: на міжбанку 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро, на готівковому ринку 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.