Курс валют у банках

Станом на ранок 10 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,85 гривні (+5 копійок проти 9 квітня), а продаж – 39,35 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,25 гривні (+1 копійка), а продаж – 39,35 гривні (без змін).

(+1 копійка), а продаж – (без змін). Євро купують за 42,76 гривні (+6 копійок), а продають за 42,93 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 38,70 гривні (-14 копійок), а продають – за 39,41 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-14 копійок), а продають – за (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,44 гривні (-5 копійок), а продаж – 42,99 гривні (+3 копійки).

Яким буде долар цього тижня

Банкірка Анна Золотько спрогнозувала у коментарі для 24 Каналу, що після того, як курс гривні зміцнів минулого тижня, у найближчі 7 днів варто очікувати на розворот цього тренду.

Нагадуємо! До кінця минулого тижня середня вартість долара опустилася до 39,2 – 39,25 гривні за долар. А котирування на ВРУ в другій половині п’ятниці знизилися до 38,80 – 38,85 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Все через реалізацію імпортерами відкладеного попиту. Крім того, готівковий ринок буде ретельно слідкувати за торгами на ВРУ та оперативно реагувати на курсові зміни.

Золотько каже, що курс готівкового долара буде на рівні 39 – 39,6 гривні за долар.

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