Курс валют у банках

Станом на ранок 9 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,80 гривні (без змін проти 8 квітня), а продаж – 39,30 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (+5 копійок), а продаж – у середньому за 42,85 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,24 гривні (+9 копійок), а продаж – 39,35 гривні (+5 копійок).

(+9 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують за 42,70 гривні (+5 копійок), а продають за 42,86 гривні (+1 копійка).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39 гривень (+19 копійок), а продають – за 39,50 гривні (+22 копійки), за даними finance.ua.

(+19 копійок), а продають – за (+22 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,50 гривні (без змін), а продаж – 43 гривні (без змін).

Чи може долар подорожчати

Банкірка Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що до кінця минулого тижня середня вартість долара опустилася до 39,2 – 39,25 гривні за долар. А котирування на ВРУ в другій половині п’ятниці знизилися до 38,80 – 38,85 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Примітно, що наприкінці минулого тижня бізнес активно реалізовував накопичену відкладену пропозицію валюти. Відтак НБУ не тільки продавав її з резервів, а й купував.

Як додала Золотько, в найближчі 7 днів після того, як курс зміцнився минулого тижня, можна очікувати на розворот тренду. Все через реалізацію імпортерами відкладеного попиту. Крім того, готівковий ринок буде ретельно слідкувати за торгами на ВРУ та оперативно реагувати на курсові зміни.

Вартість готівкового долара протягом цього тижня перебуватиме в діапазоні 39 – 39,6 гривні за долар,

– каже банкірка.

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