Курс валют у банках

Станом на ранок 8 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,80 гривні (-15 копійок проти 5 квітня), а продаж – 39,30 гривні (-10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,15 гривні (-15 копійок), а продаж – у середньому за 42,85 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,15 гривні (-12 копійок), а продаж – 39,30 гривні (-7 копійок).

(-12 копійок), а продаж – (-7 копійок). Євро купують за 42,65 гривні (-10 копійок), а продають за 42,85 гривні (-9 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 38,90 гривні (+1 копійка), а продають – за 39,40 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(+1 копійка), а продають – за (без змін), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,50 гривні (+10 копійок), а продаж – 43 гривні (+3 копійки).

Cкільки коштуватиме долар

Як спрогнозувала для 24 Каналу банкірка Анна Золотько, цього тижня варто очікувати, що на валютному ринку буде невелике зниження вартості готівкового долара.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Курс повинен коливатися в діапазоні від 39,20 гривні до 39,80 гривень за долар.

До речі, понад тиждень тому, за словами Золотько, на готівковому ринку відбувся курсовий сплеск – вартість долара майже досягла 39,6 гривні.

Ця ситуація була спровокована підвищеною волатильністю у безготівковому сегменті,

– додає вона.

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