Курс валют у банках

Станом на ранок 5 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,95 гривні (-15 копійок проти 4 квітня), а продаж – 39,40 гривні (-15 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,30 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 42,95 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,27 гривні (-8 копійок), а продаж – 39,37 гривні (-8 копійок).

(-8 копійок), а продаж – (-8 копійок). Євро купують за 42,75 гривні (без змін), а продають за 42,94 гривні (-1 копійка).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,10 гривні (+14 копійок), а продають – за 39,50 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(+14 копійок), а продають – за (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,60 гривні (+13 копійок), а продаж – 43 гривні (-16 копійок).

Прогноз щодо вартості долара

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Анна Золотько, наприкінці минулого тижня на готівковому ринку відбувся курсовий сплеск – вартість долара майже досягла 39,6 гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ця ситуація була спровокована підвищеною волатильністю у безготівковому сегменті.

Натомість цього тижня Золотько прогнозувала невелике зниження вартості готівкового долара. Відтак, курс повинен був коливатися в діапазоні від 39,20 гривні до 39,80 гривень за долар.

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