Курс валют в банках

По состоянию на утро 5 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,95 гривны (-15 копеек против 4 апреля), а продажа – 39,40 гривны (-15 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,30 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,95 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,27 гривны (-8 копеек), а продажа – 39,37 гривны (-8 копеек).

(-8 копеек), а продажа – (-8 копеек). Евро покупают за 42,75 гривны (без изменений), а продают за 42,94 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,10 гривны (+14 копеек), а продают – за 39,50 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(+14 копеек), а продают – за (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,60 гривны (+13 копеек), а продажа – 43 гривны (-16 копеек).

Прогноз по стоимости доллара

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, в конце прошлой недели на наличном рынке произошел курсовой всплеск – стоимость доллара почти достигла 39,6 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Эта ситуация была спровоцирована повышенной волатильностью в безналичном сегменте.

Зато на этой неделе Золотько прогнозировала небольшое снижение стоимости наличного доллара. Поэтому, курс должен был колебаться в диапазоне от 39,20 гривны до 39,80 гривны за доллар.

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