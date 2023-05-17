Долар та євро різко опустилися в обмінниках: скільки зараз коштують валюти

Долар знову просів у ціні в обмінниках, банках та на чорному ринку. Це стосується і євро, вартість якого подешевшала в обмінниках на понад 30 копійок.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 17 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,30 гривні (-5 копійок проти 16 травня), а купити за 37,75 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,60 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 41,30 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,25 гривні (-18 копійок), а продають – за 37,65 гривні (+5 копійки), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продають – за (+5 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,45 гривні (-35 копійок), а продаж – 41,16 гривні (+4 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,51 гривні (-2 копійки), а продаж – 37,60 гривні (-6 копійок).

(-2 копійки), а продаж – (-6 копійок). Євро купують по 40,95 гривні (-3 копійки), а продають за 41,13 гривні (-1 копійка).

Долар у червні: що буде з курсом

За словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси, долар на початку літа буде стабільним через західну підтримку міжнародних резервів НБУ. З такою думкою погоджується й старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський.

Поки що, поки в нас є фінансування від партнерів, то, думаю, суттєвих змін не буде. Можемо утримувати курс на більш-менш стабільному рівні, принаймні, щоб він був керованим,

– каже економіст.

У коментарі 24 Каналу економіст Борис Кушнірук зауважив, що планова девальвація може призвести до ще більшого знецінення готівкової гривні до долара.

За таких умов готівковий курс може девальвувати на 3 – 5%. На початку може навіть на більший відсоток, але згодом "відкотитися" назад,

– розповідає Кушнірук.

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