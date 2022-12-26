Яким буде курс долара в останній тиждень 2022 року

Минулого тижня на готівковому валютному ринку переважали тенденції до помірного послаблення гривні. Цей тренд зберігатиметься й в останній тиждень грудня 2022 року

Ситуація на готівковому ринку

На фоні незначного переважання попиту над пропозицією учасники ринку активізували спроби підняти курс та активно включилися у гру на підвищення. У коментарі 24 каналу Анна Золотько розповіла, що це принесло свої результати.

Читайте також Долар суттєво зріс за вихідні: який курс в обмінниках та на чорному ринку

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Протягом тижня вартість американської валюти потроху зростала і до неділі досягла стелі прогнозного коридору 40,50 гривень за долар. Це коливання аж ніяк не можна вважати суттєвим, адже у відсотковому вимірі йдеться про здорожчання в межах 1%. З іншого боку, є всі передумови вважати, що тренд на послаблення гривні зберігатиметься й впродовж цього тижня.

Від чого залежатиме курс цього тижня

Банкірка пояснює, що тренд на послаблення зберігатиметься цього тижня головним чином через сконцентровані виплати зарплат українцям в останні дні року. Частина цих коштів неодмінно потрапить на валютний ринок у вигляді попиту на іноземну валюту та провокуватиме подальше зростання готівкового курсу.

Разом з тим, навіть попри війну у зимові свята неодмінно зростатимуть споживчі настрої українців, прогнозує Золотько. Це відволікатиме частину вільної ліквідності від валютного ринку. Тому надто різкого зростання курсу очікувати все ж не варто.

На мою думку, протягом останнього тижня року вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 40,20 – 41,20 гривні за долар,

– розповіла банкірка.

Чого чекати від курсу в січні

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 каналу, розповів, що до кінця року та в перший тиждень січня можна розраховувати на те, що курс залишиться стабільним. Валютні тренди в цей період особливо не зміняться.