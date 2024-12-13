Долар і євро перед святами: чи зростуть курси наступного тижня

Очікується, що з 16 по 22 грудня, в останній тиждень перед різдвяними та новорічними святами, валютний ринок виглядатиме доволі прогнозовано та в міру контрольовано. Крім того, ринок буде схожий на попередні останні тижні.

Що впливатиме на валютний ринок наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу спрогнозував, що валютний ринок наступного тижня буде прогнозованим.

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По-перше, завдяки ефективному режиму керованої гнучкості, запровадженому Нацбанком, на ринку вдасться уникнути стрімких валютних змін.

завдяки ефективному режиму керованої гнучкості, запровадженому Нацбанком, на ринку вдасться уникнути стрімких валютних змін. По-друге, заважаючи на останні дані по інфляції, за листопад споживчі ціни зросли на 11,2%, регулятор продовжить згладжувати курсові зміни, що фактично стримуватиме її рівень.

заважаючи на останні дані по інфляції, за листопад споживчі ціни зросли на 11,2%, регулятор продовжить згладжувати курсові зміни, що фактично стримуватиме її рівень. По-третє, завдяки останнім потужним траншам міжнародної фіндопомоги, а саме у листопаді Україна отримала 6,5 мільярдів фіндопомоги, український бюджет у 2024 році буде майже бездефіцитним, що є вагомим чинником для зміцнення гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Крім того, варто згадати, що на початок грудня міжнародні резерви України склали близько 40 мільярдів доларів, що дасть більше свободи НБУ регулювати співвідношення попиту та пропозиції.

На якому рівні сформуються курси з 16 грудня

Як пояснює Лєсовий, готівковий ринок при формуванні курсів спиратиметься на показники міжбанку, а зважаючи на передсвяткові дні, скоріш за все буде впритул наближатися до рівня міжбанку.

Відтак з огляду на міжбанківські курси цілком можливо "вирахувати" можливий діапазон курсів на готівковому ринку,

– додає він.

Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки — до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки — до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,10 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривню на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривню на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.

міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,10 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривню на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривню на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти –0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти –0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,30 – 0,50 гривні.

– 0,30 – 0,50 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Зауважте! З наступного тижня коливання будуть такими: 41,40 – 41,80 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро (на міжбанку) та 41,50 – 42 гривні за долар та 45 – 47,50 гривні за євро (на готівковому ринку).