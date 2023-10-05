Долар виріс: офіційний курс повільно міцніє

НБУ підвищив курс валют, проте хвилюватися не варто. Долар та євро зросли у діапазоні 1 – 2 копійок.

НБУ зміцнив курс валют

Тож 6 жовтня офіційний курс долара становитиме 36,62 гривні, що майже на 2 копійки більше ніж раніше. Натомість євро зросте на понад 1 копійку – до 38,54 гривні.

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Натомість сьогодні курс долара на міжбанку упав на 3 копійки до 36,59 – 36,61 гривні. На готівковому ринку вартість знизилася на 15 копійок до 38,20 гривні.

Що буде з валютою наступного тижня

З 3 жовтня НБУ ввів режим керованої гнучкості курсу, який передбачає подальший контроль регулятора над валютним ринком задля запобігання стрімких змін.

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що на наступному тижні на курс впливатимуть такі чинники:

можливі наслідки ракетних обстрілів, що впливатимуть не лише на бізнес, а й на суспільні настрої;

події на фронті та поступ ЗСУ у звільненні країни від ворога;

поведінка покупців та продавців, "тактичне" реагування на зовнішні зміни (наприклад, можливі чергові заяви посадовців про те, яким має бути реальний курс валют) тощо.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Є низка непрямих обставин, через які на готівковому ринку можуть відбуватися курсові зміни, як в бік здешевлення, так і в бік здорожчання, але в межах 5% (1 – 1,5 гривні) до попереднього курсу.

Він додав, що через те, що НБУ й надалі контролюватиме валютний ринок, падіння чи злету готівкового курсу валют очікувати не варто.