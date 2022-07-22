Долар по 40 в обмінниках: який курс валют на чорному ринку та в банках 22 липня
У деяких обмінниках курс долара все ще тримається на позначці у 40 гривень. Середній же курс – 38,15 гривні. Який готівковий курс в банках, обмінниках та на чорному ринку, розповідаємо далі.
Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 22 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 37 гривень за долар при купівлі (+50 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 38,50 гривень за долар (+1,2 гривні).
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Євро банки купують за 37,40 гривні (+60 копійок), а продають в середньому за 39 гривень за євро (+1,2 гривні);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 38,15 гривні (+16 копійок), а продають – за 39,02 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 38,52 гривні (+28 копійок) та продаж – 39,55 гривні (-6 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,25 гривні (+1,55 гривні), а продаж – 39,11 гривні (+2,11 гривні).
- Євро продають по 38,40 гривні (+1,20 гривні), а купують за 39,47 гривні (+1,97 гривні).
Зранку 22 липня у деяких обмінниках курс долара був по 40 гривень / Фото 24 каналу
Чому курс долара різко зріс
21 липня НБУ різко підняв офіційний курс долара на 25%, до 36,57 гривні за долар, оскільки попередній у 29,25 в нинішніх умовах не відповідав реаліям, пояснив регулятор. Обмінники одразу відреагували на це, тож подекуди вчора курс був навіть вище за 40 гривень.
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Що буде з курсом: прогноз експертів
- Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько очікує, що протягом найближчих 2 – 3 днів на ринку зберігатиметься висока турбулентність. "Курс тимчасово може навіть сягнути позначки 40 гривень за долар, а різниця між курсами купівлі та продажу буде неприродно високою. Це тимчасове явище, а за зростанням неодмінно почнеться корекція", – пояснила вона.
- Банків Сергій Фурса вважає, що тиск на курс гривні залишатиметься до кінця війни. "Водночас також є сподівання на те, що розблокують українські порти – це також допомагатиме курсу національної валюти", – пояснив він.
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