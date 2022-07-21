Чому рішення НБУ підняття курсу долара – правильне, 24 каналу розповіла експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова. Разом з тим експертка зауважила, що населення, як наслідок, збідніє на 25%.

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Населення збіднішає на 25%

Острікова пояснила, що населення збіднішає на 25%, адже отримує дохід в гривнях. Разом з тим підкреслила, що завдяки такому кроку регулятора зато валютні резерви України не будуть так сильно витрачатись.

Тетяна Острікова Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" До сьогоднішнього дня імпортери купували валюту по 29,25. Тепер на імпортні товари ми побачимо ціни, які відповідають курсу долара по 36,6 гривні. Імпортні товари і до 24 лютого складали більшість від асортименту, а зараз, коли велика кількість виробництв зруйнована, зупинена, або перебуває у стадії релаксації, імпорту стало ще більше.

Експертка додала, що через подорожчання імпортних товарів, загальмується відновлення України. Зараз потрібно імпортувати обладнання на заміну знищеному, будівельні матеріали, автомобілі, техніку тощо. Подорожчає і закупівля зброї.

Якщо 600 мільйонів гривень фонду Сергія Притули вистачило на чотири "Байрактари", то тепер лише на три,

– підкреслила експертка.

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Позитивні наслідки підвищення курсу

Попри ряд негативних аспектів, які несе з собою підвищення курсу до майже 36,57 гривні за долар, експертка вважає, що є й певні позитивні моменти: збереження золото валютних резервів, ринкове ціноутворення.

Острікова зауважує, що дешевий долар не брався з повітря, а йшов з резервів НБУ. Кожного місяця резерви зменшувались: у травні на 1,8 мільярда доларів, у червні – на 2,3 мільярда доларів і склали 23 мільярди доларів проти 29 мільярда доларів у січні.

Попит на дорогий долар має суттєво зменшитись, і, напевно, НБУ розраховує припинити витрачати резерви так істотно. Це, безумовно, збільшує стабільність фінансової системи,

– розповідає експертка.

Дорожчий долар, зменшення імпорту та стимулювання експорту роблять крок до скасування фіксованого курсу, переходу до ринкового ціноутворення. Це також збільшує стабільність.

Теоретично від дорожчого долару мають виграти експортери. Однак на практиці експорт зараз обмежується логістикою, тобто неможливістю або обмеженими можливостями вивезти товари з України,

– розповідає Острікова.

Тому і з курсом 29 і 37 експортувати будуть стільки, скільки фізично дозволять залізниця та порти, вважає вона.

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Чому НБУ підняв курс

Курс долара у 29,25 гривні за долар не відповідав ринку. Хоча б тому, що сам долар за останні п’ять місяців подорожчав до інших валют, якщо 24 лютого за 1 євро давали 1,12 долара, то зараз – 1,02 долара.

На думку експертки, питання відмови від курсу 29,25 було питанням часу. Однак підкреслює, що сьогоднішнє рішення регулятора застало населення і навіть банкірів зненацька.

Чи міг НБУ підняти курс не так різко

Острікова пояснює, що витрати валюти з резервів не були катастрофічними, більш того – фінансова допомога Україні від союзників зростала. У травні Україна отримала 1,7 мільярда доларів, у червні – 2,8 мільярда доларів, за половину липня – 2,9 мільярда доларів.

Чи можна було б скоректувати курс не на 25%, а на 5 – 10%, подивитись як на це відреагує економіка, потім, через місяць знову зробити незначну корекцію? Так, можна, і це був би менший стрес для суспільства,

– вважає Острікова.

Експертка резюмувала, що вочевидь влада зробила крок для максимальної стабілізації економіки, що правда шляхом збідніння населення.

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