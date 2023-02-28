Долар стрімко падає: чи наблизиться курс до офіційного в 36,6 і що робити українцям

В останні зимові дні курс долара різко опустився в обмінниках та касах банків. У чому причина такого падіння, як довго воно триватиме та що зараз робити українцям, розбирався 24 Канал.

Що сталося із курсом долара

З вихідних курс долара обвалився більш ніж на цілу гривню. Ввечері 28 лютого, долар в обмінниках продають за 38,34 гривні, а продають – по 39,15 гривні, за даними finance.ua.

До теми Чому долар обвалився 28 лютого і чого чекати далі

Чому долар падає

Все дуже просто – на валютному ринку забагато долара. Як розповів 24 Каналу банкір Герман Марченко, пропозиція на 5 – 7% перевищує попит. І на це є кілька причин:

Валютні депозити . Частина українців, які зазвичай тримають гроші в доларах "під подушкою", перейшли з готівкового ринку на банківські 3-місячні депозити у доларах з офіційним курсом.

. Частина українців, які зазвичай тримають гроші в доларах "під подушкою", перейшли з готівкового ринку на банківські 3-місячні депозити у доларах з офіційним курсом. Пожвавлення споживчого попиту . Українці стали більше витрачати грошей в магазинах, купувати те, що раніше відкладали заради заощаджень.

. Українці стали більше витрачати грошей в магазинах, купувати те, що раніше відкладали заради заощаджень. Допомога від партнерів . Україна отримала обіцянки про чималу суму від Світового банку та США, які от-от "зайдуть".

. Україна отримала обіцянки про чималу суму від Світового банку та США, які от-от "зайдуть". Активність аграріїв. Ще однією з можливих причин падіння доларів є наближення посівного сезону, через який аграрії почали продавати валюту.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Різке падіння на початку цього тижня є надто різким та може пояснюватися лише ажіотажем. Ті з учасників готівкового ринку, що готувалися до перехідної дати, формуючи запас валюти для продажу на зростаючому ринку, схоже, зневірилися у можливості повернення стійкого тренду на здорожчання долару через сезонний чинник. Це спровокувало масовий розпродаж доларів, поки курс не опустився ще нижче. Тренд підтримали й звичайні українці, які поспішають продати валютні заощадження.

Чи буде долар ще більше падати

Прогнозування в умовах війни – справа невдячна. Однак опитані 24 Каналом банкіри та економісти погоджуються, що сьогоднішнє різке падіння – це радше виняток із правил. Не слід очікувати, що курс долара падатиме такими ж темпами і надалі.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Це не інакше, як "брижі", які слід сприймати спокійно, без надмірного ажіотажу і навряд чи чи це свідчить про штучне наближення готівкового курсу до курсу комерційних банків та офіційного курсу.

Є всі підстави вважати, що протягом 2 – 3 днів курсова ситуація вирівняється і буде в коридорі 38,00 – 39,50 гривні за долар. Тобто навіть, якщо і є підстави для зміцнення гривні, все одно є певні межі, до яких національна валюта може дійти.

Чи побачимо ми долар по 36,6

Ще з першим днем війни НБУ зафіксував курс. З липня офіційний курс долара незмінно становить 36,57 гривні за долар. Останні "успіхи" гривні породили питання, а чи зрівняється офіційний курс з готівковим.

Але цього не станеться. Як пояснює Анна Золотько, теоретично курс міг би впасти до 37,30 – 37,60 гривні (тобто офіційний курс + 1% + комісія банків). Однак на практиці курс не опуститься нижче 38,00 – 38,20 гривні. Причому потім курс розвернеться в іншу сторону.

Антон Курінний Дилер Департаменту глобальних ринків ОТП Банку Поки ми не бачимо сценарію, за якого готівковий курс максимально наблизиться до офіційного, але вже сьогодні були торги на рівні 38,50 гривні за долар.

Коли долар може різко вирости

Зазвичай за такими різким падінням долара приходить зовсім протилежна тенденція. За час ажіотажу формується навіс відкладеного попиту, як от зараз, чи пропозиції, як відбувається під час стрімкого зростання курсу. Простими словами:

українець, який хотів купити долар, бачить що він стрімко падає, тому зволікає з рішенням, щоб купити його ще вигідніше.

а українець, який хотів продати долар, бачить, що курс летить шкереберть, тож поспішає продати поки все ще вигідно.

Це логічно, адже купувати будь-що, коли воно стрімко дешевшає, охочих значно менше, адже більшість чекає на ще більш вигідну ціну. Тож за цією хвилею зміцнення прийде хвиля послаблення гривні,

– пояснює банкірка Анна Золотько.

Ця хвиля зміцнення долара буде менш потужною, ніж хвиля його знецінення, яка триває зараз. Найскладніше питання полягає в тому, до якого рівня встигне впасти долар, перш ніж розвернутися. Але на це питання точну відповідь не дасть жоден експерт.

Що українцям робити з доларом

Долар для багатьох українців став тим інструментом, який дозволяв зберегти свої гроші в умовах високої інфляції та невпевненості у майбутньому через війну. Адже, на жаль, класичний для цього інструмент – депозити – з цим не справляється.

При наближенні курсів до 38 гривень за долар ми отримаємо ситуацію, коли інструмент, який давав змогу заробляти та хеджувати валютні ризики населення, перестане бути таким популярним. Але я думаю, що ринок таки повернеться ближче до рівнів 38,50 – 39,40 гривні за долар,

– прогнозує Антон Курінний.

Громадянам не варто піддаватися на коливання курсу, краще хеджувати ризики у різних валютах, радить банкір Герман Марченко. Він наголошує, що коливання 28 лютого на готівковому ринку – не назавжди.

Взагалі заробляти на валютному ринку – не найкраща ідея. Тут можна тільки більше втратити. Однак, якщо у вас є потреба в купівлі чи продажі готівкових доларів, то радимо:

Якщо хочете купити долар, зараз найкращий час. Є ймовірність, що долар ще трохи просяде, але не сильно. А от про повернення до 39 гривень за долар говорять практично всі опитані нами експерти. Тож зараз саме час.

Якщо хочете продати долар і вам не "горить", то краще зачекайте кілька днів. Ситуація може стабілізуватися і долар повернеться до попередніх рівнів.

Що буде з іншими валютами

Оскільки курси гривні до інших валют перераховуються через пару гривня / долар, падіння курсу готівкового долара автоматично призведе до здешевшання й інших іноземних валют відносно гривні, зокрема євро, злотого та фунту стерлінгів.

Так, євро за останні 2 дні впало на 70 копійок. У вівторок, 28 лютого, європейська валюта в обмінниках коштує 40,46 гривні (продаж) та 41,30 гривні (купівля).

Детальніше Що буде з євро, фунтом і злотим через обвал курсу долара

Є всі підстави для міцної гривні

Такі стрибки на готівковому ринку – звична справа. Сьогоднішній стрибок трішки сильніший, але також в межах норми. Насправді гривня дуже міцно тримається в умовах війни через низку стабільних факторів. Зокрема, НБУ не надрукував жодної додаткової гривні у 2023 році, адже ми вчасно отримуємо допомогу від наших партнерів.

Денис Монін Економіст Обіцянка поставити гранти від Світового банку та уряду США дають впевненість, що міжнародні резерви за підсумками другого місяця 2023 року (якщо гроші зайдуть до 1 березня) знову збільшуватимуться. На цьому тлі ринок, ймовірно, реагує розпродажем валюти.

Міжнародні резерви України, до речі, зараз на вищому рівні, ніж до війни. Станом на 1 лютого вони становили 29,93 мільярда доларів.

Крім того, інфляція з початку року становить всього 1,5%. Тож загалом зміцнення гривні, що спостерігалося протягом лютого, є свідченням стабільної економічної ситуації в країні.