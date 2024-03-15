Ситуація з валютою змінилася: чи продовжує долар різко дорожчати

Після того, як долар та євро шалено злетіли в ціні, на ринку спостерігається спад вартості. На чорному ринку відбулися найсуттєвіші зміни.

Курс валют у банках

Станом на ранок 15 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38,45 гривні (-5 копійок проти 14 березня), а продаж – 38,95 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42 гривні (+7 копійок), а продаж – у середньому за 42,70 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,68 гривні (-12 копійок), а продаж – 38,77 гривні (-13 копійок).

(-12 копійок), а продаж – (-13 копійок). Євро купують за 42,30 гривні (-15 копійок), а продають за 42,55 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,42 гривні (-10 копійок), а продаж – 38,90 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-10 копійок), а продаж – (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,20 гривні (+4 копійки), а продаж – 42,70 гривні (+5 копійок).

Курс долара на наступний тиждень

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що у період з 18 по 24 березня глобальних зрушень на валютному ринку не варто очікувати. За його словами, на ринку діятиме досить чітка і зрозуміла "формула" курсоутворення, що базуватиметься перш за все на рівні попиту.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банк На міжбанку НБУ тамуватиме надмірний попит через валютні інтервенції, які за очікуваннями складуть в середньому 500 – 600 мільйонів доларів на тиждень. А готівковий ринок "відштовхнеться" від курсів міжбанку з додаванням власної комісії.

Крім того, банкір каже, що коридори курсових коливань будуть на такому рівні:

міжбанк – 38 – 39 гривень за долар та 41 – 42,5 гривні за євро;

готівковий ринок – 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

Ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах трендів, навіть попри щоденні зміни. Відтак, діятиме режим "керованої гнучкості", завдяки якому ринок перебуватиме у відносній гармонії між попитом і пропозицією, відповідно курсові коливання будуть "природними".





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