Ситуація з валютою змінилася: чи продовжує долар різко дорожчати
15 березня 2024, 09:49Читать новость на русском
Після того, як долар та євро шалено злетіли в ціні, на ринку спостерігається спад вартості. На чорному ринку відбулися найсуттєвіші зміни.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 15 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38,45 гривні (-5 копійок проти 14 березня), а продаж – 38,95 гривні (-5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42 гривні (+7 копійок), а продаж – у середньому за 42,70 гривні (+10 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,68 гривні (-12 копійок), а продаж – 38,77 гривні (-13 копійок).
- Євро купують за 42,30 гривні (-15 копійок), а продають за 42,55 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,42 гривні (-10 копійок), а продаж – 38,90 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 42,20 гривні (+4 копійки), а продаж – 42,70 гривні (+5 копійок).
Курс долара на наступний тиждень
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що у період з 18 по 24 березня глобальних зрушень на валютному ринку не варто очікувати. За його словами, на ринку діятиме досить чітка і зрозуміла "формула" курсоутворення, що базуватиметься перш за все на рівні попиту.
На міжбанку НБУ тамуватиме надмірний попит через валютні інтервенції, які за очікуваннями складуть в середньому 500 – 600 мільйонів доларів на тиждень. А готівковий ринок "відштовхнеться" від курсів міжбанку з додаванням власної комісії.
Крім того, банкір каже, що коридори курсових коливань будуть на такому рівні:
- міжбанк – 38 – 39 гривень за долар та 41 – 42,5 гривні за євро;
- готівковий ринок – 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.
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