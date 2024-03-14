Курс валют у банках
- Станом на ранок 14 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38,50 гривні (+20 копійок проти 13 березня), а продаж – 39 гривень (+20 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,93 гривні (+18 копійок), а продаж – у середньому за 42,60 гривні (+25 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,80 гривні (+7 копійок), а продаж – 38,90 гривні (без змін).
- Євро купують за 42,45 гривні (+14 копійок), а продають за 42,65 гривні (+10 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,27 гривні (-28 копійок), а продаж – 39,02 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 41,92 гривні (-33 копійки), а продаж – 42,87 гривні (+15 копійок).
Яким буде курс на наступний тиждень
Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що впродовж 18 – 24 березня на валютному ринку годі чекати якихось глобальних зрушень.
Насамперед мова йде про те, що на ринку діятиме досить чітка і зрозуміла "формула" курсоутворення, що базуватиметься перш за все на рівні попиту.
- на міжбанку НБУ тамуватиме надмірний попит через валютні інтервенції, які за очікуваннями складуть в середньому 500 – 600 мільйонів доларів на тиждень;
- готівковий ринок "відштовхнеться" від курсів міжбанку з додаванням власної комісії.
Таким чином, наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах трендів, навіть попри щоденні зміни. Відтак, діятиме режим "керованої гнучкості", завдяки якому ринок перебуватиме у відносній гармонії між попитом і пропозицією, відповідно курсові коливання будуть "природними".