Курс валют у банках

Станом на ранок 14 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38,50 гривні (+20 копійок проти 13 березня), а продаж – 39 гривень (+20 копійок).

Читайте також Чи знайдуться гроші для України: країни, що продовжують найбільше допомагати

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,93 гривні (+18 копійок), а продаж – у середньому за 42,60 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,80 гривні (+7 копійок), а продаж – 38,90 гривні (без змін).

(+7 копійок), а продаж – (без змін). Євро купують за 42,45 гривні (+14 копійок), а продають за 42,65 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,27 гривні (-28 копійок), а продаж – 39,02 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-28 копійок), а продаж – (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,92 гривні (-33 копійки), а продаж – 42,87 гривні (+15 копійок).

Яким буде курс на наступний тиждень

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що впродовж 18 – 24 березня на валютному ринку годі чекати якихось глобальних зрушень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банк Насамперед мова йде про те, що на ринку діятиме досить чітка і зрозуміла "формула" курсоутворення, що базуватиметься перш за все на рівні попиту.

на міжбанку НБУ тамуватиме надмірний попит через валютні інтервенції, які за очікуваннями складуть в середньому 500 – 600 мільйонів доларів на тиждень;

готівковий ринок "відштовхнеться" від курсів міжбанку з додаванням власної комісії.

Зауважте! Банкір прогнозує, що коридори курсових коливань будуть такими: міжбанк 38 – 39 гривень за долар та 41 – 42,5 гривні за євро; готівковий ринок – 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

Таким чином, наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах трендів, навіть попри щоденні зміни. Відтак, діятиме режим "керованої гнучкості", завдяки якому ринок перебуватиме у відносній гармонії між попитом і пропозицією, відповідно курсові коливання будуть "природними".





WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.