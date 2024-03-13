Курс валют у банках

Станом на ранок 13 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38,30 гривні (+10 копійок проти 12 березня), а продаж – 38,80 гривні (+15 копійок).

Читайте також Російському зерну можна, а українському – зась: як Європа досі купляє в агресорки агропродукцію

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,75 гривні (+5 копійок), а продаж – у середньому за 42,35 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,73 гривні (+21 копійка), а продаж – 38,90 гривні (+29 копійок).

(+21 копійка), а продаж – (+29 копійок). Євро купують за 42,31 гривні (+21 копійку), а продають за 42,55 гривні (+29 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,32 гривні (-15 копійок), а продаж – 38,98 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(-15 копійок), а продаж – (+16 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,90 гривні (-20 копійок), а продаж – 42,71 гривні (+13 копійок).

Чи знецінюватиметься курс гривні

Найближчим часом курс гривні буде стабільним. Про це говорить експерт Сергій Фурса.

Сергій Фурса Економіст, інвестиційний банкір Не спостерігається ніякого падіння гривні. За останні кілька тижнів гривня коливається, але ніякого падіння немає. Вона рухається то вгору, то вниз, але залишається орієнтовно на одному і тому ж самому місці.

За його словами, різких коливань гривні не очікується. А причин для зростання чи різкого падіння немає.

Нагадуємо, що Нацбанк провів низку реформ для того, щоб втримати курс гривні. Відтак регулятор зафіксував курс на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.