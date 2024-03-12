Що може статись з гривнею

Попри певні суспільні хвилювання, на думку експертів, курс валют найближчим часом залишатиметься відносно стабільним. Тобто гривня не буде знецінюватись.

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Сергій Фурса Економіст, інвестиційний банкір Не спостерігається ніякого падіння гривні. За останні кілька тижнів гривня коливається, але ніякого падіння немає. Вона рухається то вгору, то вниз, але залишається орієнтовно на одному і тому ж самому місці.

Фурса наголошує, що різких коливань гривні не очікується. За словами експерта, для хвилювань немає причин.

Найближчим часом немає жодної причини, яка може спонукати гривню до будь-якого падіння чи зростання. Немає жодної причини для різкого руху курсі гривні,

– запевняє Фурса

Як утримували гривню

Після початку повномасштабної війни курс валют значно зріс, цьому сприяла складна економічна ситуація. Аби втримати гривню, регулятор провів низку реформ. Зокрема, НБУ зафіксував курс.

Аби стимулювати українців до користування гривнею, регулятор зробив привабливими депозити у національній валюті. Ці вкладення дотепер приносять власникам значні прибутки.