Чому не всі отримали доплату

Однак, не всі пенсіонери отримали обіцяне підвищення. Ба більше, дехто не отримав навіть мінімальної доплати у 100 гривень.

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