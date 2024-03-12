Почему не все получили доплату

Однако, не все пенсионеры получили обещанное повышение. Более того, некоторые не получили даже минимальной доплаты в 100 гривен.

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