Попит на іноземну валюту поступово падає: долар знову іде на спад

У перші дні серпня популярність валюти на ринку почала поступово падати, що свідчить про майбутнє зниження курсу. Проте воно не буде кардинальним.

Що було з курсом долара минулого тижня

На початку минулого тижня гривня динамічно зміцнювалася в межах корекції після зростання курсу через зміну облікової ставки, розповіла для 24 Каналу банкірка Анна Золотько.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Проте перехідна дата та масові виплати зарплат підживили попит на іноземну валюту та спровокували невеличке подорожчання долару. Відтак курс більшу частину минулого тижня утримувався в діапазоні 37,3 – 37,45 гривень.

До слова, за інформацією НБУ, у перші два дні серпня фіксувалося негативне сальдо операцій продажу та купівлі іноземної валюти населенням. Різниця між обсягом проданої та купленої валюти сягала 7 мільйонів доларів на день. На думку банкірки, це досить скромний показник, у минулі місяці були інші тенденції: українці більше продавали валюти, ніж купували.

Що буде з курсом долара протягом цього тижня

З 7 по 13 серпня на ринку спостерігатиметься тенденція до повільного тяжіння курсу долара до офіційного.

Це дає привід прогнозувати поступове зниження попиту на іноземну валюту та корекцію готівкового курсу. На мою думку, цього тижня відновиться тренд на плавне зниження вартості готівкового долара. А курс впродовж найближчих семи днів знаходитиметься в діапазоні 37,1 – 37,5 гривень,

– спрогнозувала Золотько.

Так станеться, тому що до середини минулого тижня негативний показник купівлі та продажу почав скорочуватися

Який курс долара 7 серпня

За вихідні курс долара змінився доволі двозначно. Купівля у банках та продаж в обмінниках зросли на 9 – 10 копійок. Тоді як купівля в обмінниках та продаж на чорному ринку впали на 6 – 10 копійок.

У банках: купівля – 37 гривень; продаж – 37,52 гривні;

купівля – 37 гривень; продаж – 37,52 гривні; В обмінниках: купівля – 37 гривень; продаж – 37,45 гривні;

купівля – 37 гривень; продаж – 37,45 гривні; На чорному ринку: купівля – 37,25 гривні; продаж – 37,4 гривні.