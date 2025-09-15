Готівковий ринок показав стійкість: що буде з курсом долара цього тижня
- Минулого тижня офіційний курс долара в Україні залишався стабільним, з незначними технічними коливаннями без стійкого тренду.
- Нацбанк з 8 по 12 вересня скоротив продаж валюти майже на 20%, що може вплинути на курс гривні цього тижня.
Минулого тижня офіційний курс долара в Україні залишався стабільним. Загальне ослаблення гривні було слабким.
Яким був курс долара минулого тижня?
У період з 8 по 12 вересня рухи курсу долара були технічного характеру, без ознак формування стійкого тренду. Про це розповіла 24 Каналу банкірка Ганна Золотько.
За словами банкірки, готівковий ринок упродовж тижня продемонстрував вузький діапазон коливань курсу. Це вказує на відносну стійкість попиту та пропозиції.
Курс долара був таким:
- понеділок – 40,95 – 41,44 гривні за долар;
- четвер-п’ятниця – 41,01 – 41,51 гривні за долар.
На міжбанківському ринку серед тижня спостерігався посилений тиск на гривню, спостерігалися помітні добові коливання.
Нацбанк тим часом скоротив продаж валюти з 8 по 12 вересня:
- продав 442,80 мільйона доларів – майже на 20% менше, ніж тижнем раніше (551,30 мільйона доларів);
- викупив НБУ близько 0,18 мільйона доларів.
Чого очікувати від курсу цього тижня?
Протягом 15-19 вересня банкірка прогнозує невеликі коливання навколо поточних рівнів, курс буде чутливим до значних подій.
Зокрема, надходження міжнародної допомоги або масовий продаж валюти експортерами можуть тимчасово посилити гривню.
Облікова ставка, яку Національний банк минулого четверга залишив без змін, допомагає стримувати очікування зростання цін. Але затримки зовнішніх платежів, проблеми з логістикою або загострення ризиків можуть натиснути на курс і послабити гривню,
– додала Золотько.
Курс долара у вересні: що відомо?
З 1 по 5 вересня курс долара залишався стабільним: денний розрив між мінімальним і максимальним значенням складав лише близько 5 копійок. Це свідчило про плавні коливання та відносний баланс попиту й пропозиції на валютному ринку.
У понеділок, 15 вересня, у банках та на чорному ринку курс долара дещо знизився, але зміни були незначними. За даними Мінфіну, станом на ранок 15 вересня середня ціна купівлі становила 41,07 гривні (на 3 копійки менше, ніж 12 вересня), а продажу – 41,55 гривні (зниження на 1 копійку).
У другій половині вересня валютний ринок, за прогнозами, залишатиметься відносно стабільним, хоча й зберігатиме певну гнучкість. Як пояснив банкір Тарас Лєсовий, завдяки режиму "керованої гнучкості" НБУ має змогу оперативно реагувати на ризики, утримуючи баланс навіть за умов різкого підвищення попиту.