15 сентября, 17:08
4

Наличный рынок показал устойчивость: что будет с курсом доллара на этой неделе

Ирина Гайдук
Основні тези
  • На прошлой неделе официальный курс доллара в Украине оставался стабильным, с незначительными техническими колебаниями без устойчивого тренда.
  • Нацбанк с 8 по 12 сентября сократил продажу валюты почти на 20%, что может повлиять на курс гривны на этой неделе.

На прошлой неделе официальный курс доллара в Украине оставался стабильным. Общее ослабление гривны было слабым.

Каким был курс доллара на прошлой неделе?

В период с 8 по 12 сентября движения курса доллара были технического характера, без признаков формирования устойчивого тренда. Об этом рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.

По словам банкира, наличный рынок в течение недели продемонстрировал узкий диапазон колебаний курса. Это указывает на относительную устойчивость спроса и предложения.

Курс доллара был следующим:

  • понедельник – 40,95 – 41,44 гривны за доллар;
  • четверг-пятница – 41,01 – 41,51 гривны за доллар.
 

Анна Золотько

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank

На межбанковском рынке среди недели наблюдалось усиленное давление на гривну, наблюдались заметные суточные колебания.

Нацбанк тем временем сократил продажу валюты с 8 по 12 сентября:

  • продал 442,80 миллиона долларов – почти на 20% меньше, чем неделей ранее (551,30 миллиона долларов);
  • выкупил НБУ около 0,18 миллиона долларов.

Чего ожидать от курса на этой неделе?

В течение 15-19 сентября банкир прогнозирует небольшие колебания вокруг текущих уровней, курс будет чувствительным к значительным событиям.

В частности, поступления международной помощи или массовая продажа валюты экспортерами могут временно усилить гривну.

Учетная ставка, которую Национальный банк в прошлый четверг оставил без изменений, помогает сдерживать ожидания роста цен. Но задержки внешних платежей, проблемы с логистикой или обострение рисков могут надавить на курс и ослабить гривну, 
– добавила Золотько.

Курс доллара в сентябре: что известно?

  • С 1 по 5 сентября курс доллара оставался стабильным: дневной разрыв между минимальным и максимальным значением составлял лишь около 5 копеек. Это свидетельствовало о плавных колебаниях и относительном балансе спроса и предложения на валютном рынке.

  • В понедельник, 15 сентября, в банках и на черном рынке курс доллара несколько снизился, но изменения были незначительными. По данным Минфина, по состоянию на утро 15 сентября средняя цена покупки составила 41,07 гривны (на 3 копейки меньше, чем 12 сентября), а продажи – 41,55 гривны (снижение на 1 копейку).

  • Во второй половине сентября валютный рынок, по прогнозам, будет оставаться относительно стабильным, хотя и сохранять определенную гибкость. Как пояснил банкир Тарас Лесовой, благодаря режиму "управляемой гибкости" НБУ имеет возможность оперативно реагировать на риски, удерживая баланс даже в условиях резкого повышения спроса.