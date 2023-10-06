Свіженькі долари: українці збільшили обсяги купівлі доларів восени

Населення України у вересні продало валюти майже у двічі більше ніж купили. Показники значно перевищують рівень минулого місяця.

Українці купують більше доларів

Тож у вересні Українці сумарно купили 2,03 мільярда доларів, тоді як продали всього 1,5 мільярда. Чиста купівля валюти склала 444,3 мільйона доларів.

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Ці показники значно перевищують серпневі – 148,5 мільйона доларів. Більша половина валюти була куплена на безготівці.

Чи ослабне гривня при гнучкому курсі

З початку року українці встигли сумарно купити 15,8 мільярда доларів та продати 13,4 мільярда доларів. Чиста купівля становить 2,4 мільярда доларів.

У НБУ пояснили, що будь-які зміни на валютному ринку сприймаються українцями досить скептично, тому їх побоювання є природними.

Василь Фурман Члена Ради НБУ Це зумовлено гірким досвідом України, коли НБУ вимушено "відпускав" гривню у вільне плавання через вичерпання міжнародних резервів і неспроможність утримувати фіксований курс.

Він навів такі докази стабільності ринку:

продаж валюти Нацбанком на ринку компенсується надходженням коштів від міжнародних партнерів;

НБУ накопичив рекордний рівень міжнародних резервів;

привабливість гривні як інструменту для заощаджень суттєво підвищилася.

НБУ має достатньо ресурсів для підтримки курсової стійкості шляхом валютних інтервенцій на міжбанківському ринку. Завдяки суттєвій міжнародній допомозі золотовалютні резерви перебувають на історично рекордних рівнях – понад 40 млрд доларів станом на 1 вересня 2023 року. За прогнозом НБУ, наступного року вони будуть ще вищими,

– пояснив він.

Поки що про відпускання курсу не йдеться, але незначні коливання все ж будуть. Це дозволить підтримувати макроекономічну стабільність.