Як змінилися офіційні курси валют після вихідних
- НБУ підвищив курс долара на 7 копійок до 41,28 гривні, а курс євро знизив на 6 копійок до 47,91 гривні.
- Банкірка прогнозує стабільність гривні на рівні 0,5% – 1,5% до початку вересня завдяки великим валютним резервам та експортним надходженням.
НБУ підвищив курс долара на 7 копійок, а курс євро опустив на 6 копійок. Однак завтра, 26 серпня, ціна обох валют зміниться. Відтак євро суттєво зросте.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,28 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 7 копійок проти 22 серпня. Офіційний курс євро становить 47,91 гривні, тобто ціна впала на 6 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 26 серпня курс валют буде таким:
- долар – 41,43 гривні;
- євро – 48,47 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 25 серпня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,05 гривні, продаж – по 41,59 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,47 гривні, продаж – по 41,40 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,60 гривні, продаж – по 41,50 гривні.
Що буде на ринку валют?
Як пояснила для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, минулого тижня офіційний курс долара показував коливання ціни. А наприкінці робочого тижня валюта опустилася.
На міжбанківському ринку торги проходили хвилеподібно: на початку тижня спостерігалося послаблення гривні, у середині тижня – її укріплення, а в п'ятницю – помітне ослаблення.
Як прогнозує Золотько, якщо ситуація на ринку не зміниться, то наприкінці серпня – на початку вересня рух гривні буде на тому ж рівні, що й тепер, – 0,5% – 1,5%.
Крім того, значні валютні резерви та експортні надходження забезпечують пропозицію валюти та утримують курс від зростання.