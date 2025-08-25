НБУ підвищив курс долара на 7 копійок, а курс євро опустив на 6 копійок. Однак завтра, 26 серпня, ціна обох валют зміниться. Відтак євро суттєво зросте.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,28 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 7 копійок проти 22 серпня. Офіційний курс євро становить 47,91 гривні, тобто ціна впала на 6 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 26 серпня курс валют буде таким:

долар – 41,43 гривні;

євро – 48,47 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 25 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,05 гривні , продаж – по 41,59 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,47 гривні , продаж – по 41,40 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,60 гривні, продаж – по 41,50 гривні.

Що буде на ринку валют?

Як пояснила для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, минулого тижня офіційний курс долара показував коливання ціни. А наприкінці робочого тижня валюта опустилася.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На міжбанківському ринку торги проходили хвилеподібно: на початку тижня спостерігалося послаблення гривні, у середині тижня – її укріплення, а в п'ятницю – помітне ослаблення.

Як прогнозує Золотько, якщо ситуація на ринку не зміниться, то наприкінці серпня – на початку вересня рух гривні буде на тому ж рівні, що й тепер, – 0,5% – 1,5%.

Крім того, значні валютні резерви та експортні надходження забезпечують пропозицію валюти та утримують курс від зростання.