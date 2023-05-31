Долар знову нижче 37 гривень: де вигідно купляти валюту

Станом на ранок долар знову опустився нижче 37 гривень в обмінниках, євро теж падає – купівля на рівні 39, 93 гривні. Втім вартість на чорному ринку валют залишилася майже без змін.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 31 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,20 гривні (+10 копійок проти 30 травня), а купити за 37,55 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,10 гривні (без змін), а продають в середньому за 40,60 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 36,96 гривні (без змін), а продають – за 37,55 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(без змін), а продають – за (без змін), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,93 гривні (-23 копійки), а продаж – 40,53 гривні (+2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,41 гривні (+1 копійка), а продаж – 37,50 гривні (+1 копійка).

(+1 копійка), а продаж – (+1 копійка). Євро купують по 40,38 гривні (-2 копійки), а продають за 40,55 гривні (без змін).

Чи буде курс у червні стабільним

Експерти прогнозують, що у червні суттєвих змін на готівковому ринку валюти не буде, а отже курс перебуватиме на рівні 37 – 38 гривень за долар.

Однак викликати паніку на ринку все ж можливо, каже експерт Олександр Хмелевський. На це вплине:

загострення бойових дій;

ворожі атаки на критичну інфраструктуру та житлові будинки.

Олександр Хмелевський Економічний експерт, кандидат економічних наук Однак суттєвої девальвації готівкової гривні в червні не очікується. Курс коливатиметься в межах 37 – 38 грн за долар.

До слова, восени ситуація може змінитись, якщо дефіцит зовнішньої торгівлі продовжить збільшуватись, а надходження від міжнародних партнерів скорочуватиметься. Тоді НБУ буде змушений ослабити офіційний курс гривні.

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