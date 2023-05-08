Як змінився курс долара за вихідні
8 травня 2023, 09:54Читать новость на русском
Долар різко опустився в обмінниках. За вихідні курс впав на понад 20 копійок. В банках теж відбувається спад, однак не такий суттєвий.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 8 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,40 гривні (-10 копійок проти 5 травня), а купити за 37,80 гривні (-5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 41 гривню (+15 копійок), а продають в середньому за 41,60 гривні (-15 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,26 гривні (-23 копійки), а продають – за 37,76 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,90 гривні (-29 копійок), а продаж – 41,70 гривні (+8 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,58 гривні (-2 копійки), а продаж – 37,67 гривні (-3 копійки).
- Євро купують по 41,35 гривні (-5 копійок), а продають за 41,50 гривні (-5 копійок).
Гойдалки будуть: долар у травні
Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповідає, що зараз політика не впливає на курс долара.
У нас є валютний коридор 37 – 38 гривень за долар. Ось у ньому курс і буде "топтатися" цей місяць. Гойдалки будуть – від і до. У нас не намічається якихось радикальних змін на валютному ринку. Звичайно, що є важливі новини, які періодично з’являються, але вони на курс радикально не впливають,
– пояснив він.