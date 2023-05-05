Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 5 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (+5 копійок проти 4 травня), а купити за 37,85 гривні (-5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,85 гривні (-15 копійок), а продають в середньому за 41,75 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,40 гривні (-12 копійок), а продають – за 37,77 гривні (-10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,27 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,65 гривні (-7 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,60 гривні (-10 копійок), а продаж – 37,70 гривні (-10 копійок).
- Євро купують по 41,40 гривні (+5 копійок), а продають за 41,55 гривні (+5 копійок).
Що буде з доларом та євро у травні
Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що долар буде "топтатися" у валютному коридорі 37 – 38 гривень цього місяця.
Гойдалки будуть – від і до. У нас не намічається якихось радикальних змін на валютному ринку. Звичайно, що є важливі новини, які періодично з’являються, але вони на курс радикально не впливають,
– каже експерт.
А от євро буде повільно зростати. Це відбуватиметься не так швидко, як було на початку 2023 року.
Жвавий ріст євро може викликати лише якась значна подія на рівні Європи й США. Поки такої не намічається, тому особливих змін я не бачу,
– додав Охріменко.