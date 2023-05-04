Як на курс валют впливає політична ситуація в країні
На думку Олександра Савченко, професора та ректора Міжнародного інституту бізнесу, НБУ хоче дещо лібералізувати валютну політику та менше втручатися у внутрішні справи. Можливо банк робитиме менше інвестицій, через, що коливання курсу валют будуть динамічнішими ніж раніше.
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Важливим та основним для нас також залишається політичний фактор – фінансова підтримка України від держав-партнерів. Якщо будуть успіхи на фронті й оптимізм стосовно швидкого закінчення війни, то гривня буде стабільною і навіть зможе трішки укріпитися. Курс може бути в районі 36,9 - 37 гривень за долар. Але якщо наш контрнаступ не буде вдалим, тоді варто очікувати послаблення гривні,
– пояснив експерт.
Що буде з доларом у травні
Інший експерт – Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, не вважає, що політика сильно повпливає на курс долара.
У нас є валютний коридор 37 – 38 гривень за долар. Ось у ньому курс і буде "топтатися" цей місяць. Гойдалки будуть – від і до. У нас не намічається якихось радикальних змін на валютному ринку. Звичайно, що є важливі новини, які періодично з’являються, але вони на курс радикально не впливають,
– пояснив він.
Також він додав, що обсяги обміну валют з початку року зменшилися на 30%.
Євро продовжить повільно зростати у травні
Охріменко зауважив, що долав відносно до євро слабшає і так продовжуватиметься й надалі.
На початку року долар активно девальвував щодо євро. Зараз це відбувається значно повільніше. Можу сказати, що євро буде дорожчати й у травні, але не так швидко, як на початку року. Жвавий ріст євро може викликати лише якась значна подія на рівні Європи й США. Поки такої не намічається, тому особливих змін я не бачу,
– розповів експерт.
Який курс валют 4 травня
- Готівковий: купівля – 37,65 гривні; продаж – 37,74 гривні;
- Безготівковий: купівля – 37,5 гривні; продаж – 37,85 гривні.
- Готівковий: купівля – 41,45 гривні; продаж – 41,6 гривні;
- Безготівковий: купівля – 40,85 гривні; продаж – 41,75 гривні.