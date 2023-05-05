Курс валют в банках

По данным "Минфина", 5 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (+5 копеек против 4 мая), а купить за 37,85 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,85 гривны (-15 копеек), а продают в среднем по 41,75 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,40 гривны (-12 копеек), а продают – за 37,77 гривны (-10 копеек), по данным finance.ua.

(-12 копеек), а продают – за (-10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,27 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,65 гривны (-7 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,60 гривны (-10 копеек), а продажа – 37,70 гривны (-10 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 41,40 гривны (+5 копеек), а продают за 41,55 гривны (+5 копеек).

Что будет с долларом и евро в мае

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что доллар будет "топтаться" в валютном коридоре 37 – 38 гривен в этом месяце.

Качели будут – от и до. У нас не намечается каких-либо радикальных изменений на валютном рынке. Конечно, есть важные новости, которые периодически появляются, но они на курс радикально не влияют.

– говорит эксперт.

А вот евро будет медленно расти. Это будет происходить не так быстро, как было в начале 2023 года.

Оживленный рост евро может вызвать лишь какое-нибудь значительное событие на уровне Европы и США. Пока такой не намечается, поэтому особых изменений я не вижу,

– добавил Охрименко.

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