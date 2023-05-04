Курс валют в банках

По данным "Минфина", 4 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,45 гривны (без изменений против 3 мая), а купить за 37,85 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41 гривен (-5 копеек), а продают в среднем по 41,70 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,55 гривны (+1 копейка), а продают – за 37,82 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(+1 копейка), а продают – за (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,42 гривны (+22 копейки), а продажа – 41,75 г ровные (+13 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,69 гривны (-1 копейка), а продажа – 37,77 гривны (-3 копейки).

(-1 копейка), а продажа – (-3 копейки). Евро покупают по 41,47 гривны (+2 копейки), а продают за 41,64 гривны (+4 копейки).

Почему гривна окрепла

Как рассказывает 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин курс доллара начал падать еще в феврале – марте. Одна из причин – меньшее количество военных стало получать 30 тысяч, а аграрии, готовясь к посевной компании, стали активнее продавать валюту.

Кроме того, на падение курса повлияло оживление потребительского спроса, денежная помощь от партнеров, активность аграриев, валютные депозиты. В целом предложение валюты превышало спрос на 5 – 7%.

Эксперт напоминает, что после освобождения Харьковской и Херсонской области обе области начали снова двигаться в фарватере Украины: аграрные части, где можно сеять и выращивать, экспортировать, люди, которые вновь получают средства, которые будут привлечены к экономической активности.