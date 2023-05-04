Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 4 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,45 гривны (без изменений против 3 мая), а купить за 37,85 гривны (-5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41 гривен (-5 копеек), а продают в среднем по 41,70 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,55 гривны (+1 копейка), а продают – за 37,82 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,42 гривны (+22 копейки), а продажа – 41,75 г ровные (+13 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,69 гривны (-1 копейка), а продажа – 37,77 гривны (-3 копейки).
- Евро покупают по 41,47 гривны (+2 копейки), а продают за 41,64 гривны (+4 копейки).
Почему гривна окрепла
Как рассказывает 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин курс доллара начал падать еще в феврале – марте. Одна из причин – меньшее количество военных стало получать 30 тысяч, а аграрии, готовясь к посевной компании, стали активнее продавать валюту.
Эксперт напоминает, что после освобождения Харьковской и Херсонской области обе области начали снова двигаться в фарватере Украины: аграрные части, где можно сеять и выращивать, экспортировать, люди, которые вновь получают средства, которые будут привлечены к экономической активности.
То есть это больше не о войне, а о возобновлении контроля над территориями, вновь привлеченными к экономической активности. А вот что касается экономической активности военных, то здесь мнения разделяются. Очень часто обсуждают "славные" 30 тысяч, потому что некоторые военные покупают на них валюту, другие используют для покупки оборудования для себя.