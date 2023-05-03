Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 3 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,45 гривны (-5 копеек против 2 мая), а купить за 37,90 гривны (-10 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41 гривен (-10 копеек), а продают в среднем по 41,65 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,27 гривны (-24 копейки), а продают – за 37,87 гривны (+7 копейка), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,94 гривны (-22 копейки), а продажа – 41,66 гривны (+6 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,70 гривны (без изменений), а продажа – 37,80 гривны (без изменений).
- Евро покупают по 41,35 гривны (без изменений), а продают за 41,50 гривны (без изменений).
Каким будет курс в начале мая
В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что в первые несколько дней на прошлой неделе гривна достаточно динамично укреплялась.
Это была реакция на частичную либерализацию валютных ограничений, в частности, расширение лимита продажи наличной валюты через кассы банков. Крупные системные банки, пользуясь этим решением, начали снижать стоимость наличного доллара, чтобы предложить украинцам конкурентные условия приобретения валюты, чем спровоцировали снижение курса в целом на рынке. 37,65 – 37,7 гривны за доллар.