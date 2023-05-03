Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 3 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,45 гривні (-5 копійок проти 2 травня), а купити за 37,90 гривні (-10 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 41,65 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,27 гривні (-24 копійки), а продають – за 37,87 гривні (+7 копійка), за даними finance.ua.

(-24 копійки), а продають – за (+7 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,94 гривні (-22 копійки), а продаж – 41,66 гривні (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,70 гривні (без змін), а продаж – 37,80 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – (без змін). Євро купують по 41,35 гривні (без змін), а продають за 41,50 гривні (без змін).

Яким буде курс на початку травня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що у перші кілька днів минулого тижня гривня досить динамічно зміцнювалася.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Це була реакція на часткову лібералізацію валютних обмежень, зокрема розширення ліміту продажу готівкової валюти через каси банків. Великі системні банки, користуючись цим рішенням, почали знижувати вартість готівкового долара, щоб запропонувати українцям конкурентні умови придбання валюти, чим спровокували зниження курс загалом на ринку до 37,65 – 37,7 гривні за долар.