Курс валют в банках

  • По данным "Минфина", 2 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (без изменений против 1 мая ), а купить за 38 гривен (без изменений).

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  • Наличное евро банки покупают за 41,10 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 41,70 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,36 гривны (-21 копейка), а продают – за 37,92 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 40,86 гривны (-38 копеек), а продажа – 41,68 г ровные (+7 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,70 гривны (-1 копейка), а продажа – 37,80 гривны (-10 копеек).
  • Евро покупают по 41,35 гривны (-6 копеек), а продают за 41,50 гривны (-10 копеек).

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что спрогнозировать каким будет контрнаступление невозможно. Кроме того, здесь важны не столько результаты, сколько баланс ожиданий и реальности.

Соответственно, если украинцы не будут разочарованы, потребительский спрос оживится и будет наблюдаться дополнительное давление на доллар.

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

За время войны на рынке образовался очень значительный отложенный спрос, его реализация потребует дополнительной гривневой ликвидности. Следовательно, с одной стороны, у населения будет меньше свободной гривны для покупки валюты, с другой, часть сбережений в иностранной валюте украинцы будут конвертировать в гривну.