Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 2 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (без изменений против 1 мая ), а купить за 38 гривен (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 41,10 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 41,70 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,36 гривны (-21 копейка), а продают – за 37,92 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,86 гривны (-38 копеек), а продажа – 41,68 г ровные (+7 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,70 гривны (-1 копейка), а продажа – 37,80 гривны (-10 копеек).
- Евро покупают по 41,35 гривны (-6 копеек), а продают за 41,50 гривны (-10 копеек).
В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что спрогнозировать каким будет контрнаступление невозможно. Кроме того, здесь важны не столько результаты, сколько баланс ожиданий и реальности.
Соответственно, если украинцы не будут разочарованы, потребительский спрос оживится и будет наблюдаться дополнительное давление на доллар.
За время войны на рынке образовался очень значительный отложенный спрос, его реализация потребует дополнительной гривневой ликвидности. Следовательно, с одной стороны, у населения будет меньше свободной гривны для покупки валюты, с другой, часть сбережений в иностранной валюте украинцы будут конвертировать в гривну.