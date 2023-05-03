Какая ситуация была с долларом в апреле

Банкир Анна Золотько рассказала эксклюзивно для 24 Канала о ситуации с долларом в конце апреля. По ее словам, небольшое смягчение ограничений на валютном рынке, принятых НБУ на валютном рынке в конце апреля, оказало существенное влияние.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Уже во вторник наличный курс опустился ниже отметки в 37,8 гривен за доллар. При этом на рынке среди банковских учреждений определился очевидный маркетмейкер, воспользовавшийся возможностью продаж большего объема наличной валюты и, похоже, частично смог перенаправить спрос на себя. По крайней мере, такой вывод можно сделать из реакции других участников рынка, в частности небанковских обменных пунктов. Правда, ближе к концу недели дальнейшее удешевление наличного доллара остановилось.

Она считает, что это может быть связано с ростом спроса именно на наличную валюту. Такая реакция рынка дает все основания говорить о дальнейшем приближении наличного курса к уровням МВРУ.

Принятые регулятором решения, помимо прочего, являются потенциальным дополнительным источником получения прибыли для банков, особенно крупных системных, которые имеют разветвленную сеть отделений. Следовательно, конкуренция за спрос населения на наличную валюту будет усиливаться. Вероятный временный дефицит банкнот иностранной валюты, если он и возникнет, будет непродолжительным. Следовательно, я ожидаю дальнейшее укрепление гривны на наличном рынке,

– добавила она.

Что будет с долларом в мае

Банкир добавила, что сейчас невозможно оценить фактор контрнаступления, которого ожидают все украинцы. Невозможно сказать, насколько успешным он будет и удовлетворит ли ожидания.

Здесь важны даже не сами результаты, а баланс ожиданий и реальности. Если украинцы не будут разочарованы, можно ожидать дополнительного давления на доллар из-за оживления потребительского спроса. За время войны на рынке образовался очень значительный отложенный спрос, его реализация потребует дополнительной гривневой ликвидности. Следовательно, с одной стороны, у населения будет меньше свободной гривны для приобретения валюты, с другой, часть сбережений в иностранной валюте украинцы будут конвертировать в гривну,

– объяснила Золотько.

В общем, Анна Золотько ожидает, что в мае курс доллара пойдет на убыль, хотя это не исключает определенных колебаний.

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