Яка ситуація була з доларом у квітні

Банкірка Анна Золотько розповіла ексклюзивно для 24 Каналу про ситуацію з доларом наприкінці квітня. За її словами, невелике пом’якшення обмежень на валютному ринку, що їх ухвалив НБУ на валютному ринку наприкінці квітня, мали суттєвий вплив.

До теми Контрнаступ ЗСУ: чи можуть події на фронті вплинути на курс долара

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Вже у вівторок готівковий курс опустився нижче позначки 37,8 гривень за долар. При цьому на ринку серед банківських установ визначився очевидний маркетмейкер, який скористався можливістю продажу більшого обсягу готівкової валюти і, схоже, частково зміг перенаправити попит на себе. Принаймні такий висновок можна зробити з реакції інших учасників ринку, зокрема небанківських обмінних пунктів. Щоправда ближче до кінця тижня подальше здешевлення готівкового долару зупинилося.

Вона вважає, що це може бути пов’язано зі зростанням попиту саме на готівкову валюту. Така реакція ринку дає всі підстави говорити про подальше наближення готівкового курсу до рівнів МВРУ.

Ухвалені регулятором рішення, окрім іншого, є потенційним додатковим джерелом отримання прибутку для банків, особливо великих системних, що мають розгалужену мережу відділень. Отже, конкуренція за попит населення на готівкову валюту буде посилюватися. Ймовірний тимчасовий дефіцит банкнот іноземної валюти, якщо він і виникне, буде нетривалим. Відтак я очікую подальше зміцнення гривні на готівковому ринку,

– додала вона.

Що буде з доларом у травні

Банкірка додала, що зараз неможливо оцінити чинник контрнаступу, якого очікують усі українці. Неможливо сказати наскільки успішним він буде та чи задовольнить очікування.

Тут важливі навіть не самі результати, а баланс очікувань та реальності. Якщо українці не будуть розчаровані, можна очікувати додаткового тиску на долар через пожвавлення споживчого попиту. За час війни на ринку утворився дуже значний відкладений попит, його реалізація вимагатиме додаткової гривневої ліквідності. Отже, з одного боку, в населення буде менше вільної гривні для придбання валюти, з іншого, частина заощаджень в іноземній валюті українці будуть конвертувати у гривню,

– пояснила Золотько.

Загалом, Анна Золотько очікує, що в травні курс долара піде на спад, хоча це не виключає певних коливань.

Який курс долара 3 травня