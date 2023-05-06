Яка ситуація з доларом була у квітні

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що у квітні ситуація з курсом долара була стабільною, а попит на безготівкову валюту помірно коливався.

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Готівковий курс коливався в межах 37 – 38,3 гривні за долар, тож фактичних змін не відбулося.

Нагадаємо! 21 квітня Нацбанк розширив можливості банків щодо продажу готівкової валюти населенню. Раніше банки мали право продавати її лише в розмірі 100% від купівлі, а тепер можуть збувати її в розмірі 120% від купівлі.

Що буде з доларом у травні

Експерт вважає, що загрози для девальвації безготівкової гривні немає. Проте кількість експортних надходжень можуть скоротитися. На це є три причини:

Блокування Росією Чорноморської ініціативи та ймовірність виходу РФ з угоди;

Проблеми з вивезенням української аграрної продукції в країни ЄС;

Збільшення активності військових дій та обстрілів України.

18 травня закінчується термін дії зернового коридору. Якщо угоду не буде продовжено, це призведе до скорочення українського експорту та, відповідно, валютних надходжень. У результаті Нацбанк буде змушений збільшити продаж валюти, що може призвести до певного зниження валютних резервів,

– пояснив Хмелевський.

Попри це він прогнозує, що НБУ вдасться зберегти стабільність безготівкового курсу. Натомість готівковий курс гривні має потенціал на спад.

Загострення бойових дій і збільшення кількості ворожих атак періодично спричинятимуть паніку та призводитимуть до зниження курсу гривні. На готівковому ринку будуть спостерігатися певні коливання валютного курсу. Тим не менш, суттєвої девальвації гривні в травні не очікується. Курс буде коливатися в межах 37 – 39 гривень за долар,

– припустив Олександр Хмелевський.

Нині готівковий курс відрізняється від безготівкового на 1% – 3%.

Готівковий 5 травня