Какая ситуация с долларом была в апреле

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что в апреле ситуация с курсом доллара была стабильной, а спрос на безналичную валюту умеренно колебался.

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Наличный курс колебался в пределах 37 – 38,3 гривны за доллар, так что фактических изменений не произошло.

Напомним! 21 апреля Нацбанк расширил возможности банков по продаже наличной валюты населению. Раньше банки имели право продавать ее только в размере 100% от покупки, а теперь могут сбывать ее в размере 120% от покупки.

Что будет с долларом в мае

Эксперт считает, что угрозы для девальвации безналичной гривны нет. Однако количество экспортных поступлений может сократиться. На это есть три причины:

Блокирование Россией Черноморской инициативы и возможность выхода РФ из соглашения;

проблемы с вывозом украинской аграрной продукции в страны ЕС;

Увеличение активности военных действий и обстрелов Украины.

18 мая истекает срок действия зернового коридора. Если соглашение не будет продлено, это приведет к сокращению украинского экспорта и соответственно валютных поступлений. В результате Нацбанк будет вынужден увеличить продажу валюты, что может привести к определенному снижению валютных резервов,

– объяснил Хмелевский.

Несмотря на это, он прогнозирует, что НБУ удастся сохранить стабильность безналичного курса. Наличный же курс гривны имеет потенциал на спад.

Обострение боевых действий и увеличение количества вражеских атак будут периодически вызывать панику и приводить к снижению курса гривны. На наличном рынке будут наблюдаться определенные колебания валютного курса. Тем не менее, значимой девальвации гривны в мае не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37 – 39 гривен за доллар,

– предположил Александр Хмелевский.

В настоящее время наличный курс отличается от безналичного на 1% – 3%.

Наличный 5 мая