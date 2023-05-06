Какая ситуация с долларом была в апреле
Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что в апреле ситуация с курсом доллара была стабильной, а спрос на безналичную валюту умеренно колебался.
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Наличный курс колебался в пределах 37 – 38,3 гривны за доллар, так что фактических изменений не произошло.
Что будет с долларом в мае
Эксперт считает, что угрозы для девальвации безналичной гривны нет. Однако количество экспортных поступлений может сократиться. На это есть три причины:
- Блокирование Россией Черноморской инициативы и возможность выхода РФ из соглашения;
- проблемы с вывозом украинской аграрной продукции в страны ЕС;
- Увеличение активности военных действий и обстрелов Украины.
18 мая истекает срок действия зернового коридора. Если соглашение не будет продлено, это приведет к сокращению украинского экспорта и соответственно валютных поступлений. В результате Нацбанк будет вынужден увеличить продажу валюты, что может привести к определенному снижению валютных резервов,
– объяснил Хмелевский.
Несмотря на это, он прогнозирует, что НБУ удастся сохранить стабильность безналичного курса. Наличный же курс гривны имеет потенциал на спад.
Обострение боевых действий и увеличение количества вражеских атак будут периодически вызывать панику и приводить к снижению курса гривны. На наличном рынке будут наблюдаться определенные колебания валютного курса. Тем не менее, значимой девальвации гривны в мае не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37 – 39 гривен за доллар,
– предположил Александр Хмелевский.
Наличный 5 мая
- Доллар в банках можно было продать в среднем за 37,50 грн, а покупали за 37,85 грн.
- В обменниках покупали доллар в среднем за 37,40 гривны, а продавали – за 37,77 гривны.
- На черном рынке покупка доллара в среднем была на уровне 37,60 гривны, а продажа – 37,70 гривны.