Нова психологічна позначка: що може змусити долар зрости цього тижня

Протягом минулого тижня курс долара зростав помірними темпами і до понеділка 22 серпня наблизився до позначки 41 гривня за долар. На думку експертки, це новий психологічний бар'єр, перетнувши який курс почне знову зростати.

Яким буде курс долара

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько у коментарі 24 каналу зауважила, що з огляду на поведінку учасників ринку, рівень у 41 долар – серйозний психологічний бар’єр, лінія спротиву, яку попри неодноразові спроби продавцям валюти подолати поки не вдається.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, наразі додатковий тиск на гривню у готівковому сегменті спричиняє психологічна напруженість в суспільстві, яка створюється очікуваннями посилення військової агресії з боку росії напередодні 24 серпня та безпосередньо у День Незалежності.

Що чекати від долара цього тижня

Якщо численні апокаліптичні прогнози зрештою не справдяться, цілком ймовірно, що курс гривні зможе втриматися в межах коридору 40 – 41 гривні за долар.

Проте якщо ринок встигне перетнути позначку 41 гривня за долар, курс отримає новий поштовх для зростання і в такому випадку до кінця тижня на готівковому ринку долар торгуватиметься в діапазоні 40,5 – 41,5 гривні за долар. Золотько підкреслила, що зараз другий сценарій виглядає більш ймовірним, на її думку.

Готівковий курс долара 22 серпня

Сьогодні банки купують долара в середньому по 40 гривень, а продають – за 40,85 гривні.

купують долара в середньому по 40 гривень, а продають – за 40,85 гривні. В обмінниках курс долар купують в середньому за 40,57 гривні, а продають – по 40,85 гривні.

курс долар купують в середньому за 40,57 гривні, а продають – по 40,85 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,65 гривні, а продаж – 40,85 гривні.

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Продаж-купівля валюти на Міжбанку

Експертка зауважила, що попри зростання курсу у готівковому сегменті ринку, торги на міжбанку (МВРУ) минулого тижня пройшли досить оптимістично. Національний банк завершив тиждень із позитивним балансом інтервенцій.

За тиждень НБУ на міжбанку:

придбав 197,8 мільйона доларів,

197,8 мільйона доларів, продав 122,4 мільйона доларів.

Таке зменшення обсягу інтервенцій НБУ у будь-якому разі є дуже позитивним сигналом, хоча я поки не стала би говорити про якісь тенденції. Судячи з усього, джерелом додаткової валюти на МВРУ минулого тижня була допомога західних партнерів України, а не додаткова активність експортерів,

– розповіла Золотько.