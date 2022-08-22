Яким буде курс долара

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько у коментарі 24 каналу зауважила, що з огляду на поведінку учасників ринку, рівень у 41 долар – серйозний психологічний бар’єр, лінія спротиву, яку попри неодноразові спроби продавцям валюти подолати поки не вдається.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, наразі додатковий тиск на гривню у готівковому сегменті спричиняє психологічна напруженість в суспільстві, яка створюється очікуваннями посилення військової агресії з боку росії напередодні 24 серпня та безпосередньо у День Незалежності.

Що чекати від долара цього тижня

Якщо численні апокаліптичні прогнози зрештою не справдяться, цілком ймовірно, що курс гривні зможе втриматися в межах коридору 40 – 41 гривні за долар.

Проте якщо ринок встигне перетнути позначку 41 гривня за долар, курс отримає новий поштовх для зростання і в такому випадку до кінця тижня на готівковому ринку долар торгуватиметься в діапазоні 40,5 – 41,5 гривні за долар. Золотько підкреслила, що зараз другий сценарій виглядає більш ймовірним, на її думку.

Готівковий курс долара 22 серпня

Сьогодні банки купують долара в середньому по 40 гривень, а продають – за 40,85 гривні.

купують долара в середньому по 40 гривень, а продають – за 40,85 гривні. В обмінниках курс долар купують в середньому за 40,57 гривні, а продають – по 40,85 гривні.

курс долар купують в середньому за 40,57 гривні, а продають – по 40,85 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,65 гривні, а продаж – 40,85 гривні.

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Продаж-купівля валюти на Міжбанку

Експертка зауважила, що попри зростання курсу у готівковому сегменті ринку, торги на міжбанку (МВРУ) минулого тижня пройшли досить оптимістично. Національний банк завершив тиждень із позитивним балансом інтервенцій.

За тиждень НБУ на міжбанку:

придбав 197,8 мільйона доларів,

197,8 мільйона доларів, продав 122,4 мільйона доларів.

Таке зменшення обсягу інтервенцій НБУ у будь-якому разі є дуже позитивним сигналом, хоча я поки не стала би говорити про якісь тенденції. Судячи з усього, джерелом додаткової валюти на МВРУ минулого тижня була допомога західних партнерів України, а не додаткова активність експортерів,

– розповіла Золотько.

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