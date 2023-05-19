Долар опустився нижче 37 гривень: де різко подешевшала валюта

В обмінниках американська валюта вперше за довший час опустилася нижче 37 гривень. Різкий спад євро теж спостерігається. В банках та обмінниках ціна опустилася до майже 40 гривень.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 19 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,15 гривні (-10 копійок проти 18 травня), а купити за 37,60 гривні (-10 копійок).

Читайте також Ставки за депозитами можуть перевищити рівень інфляції, – НБУ

Готівкове євро банки купують за 40,20 гривні (-30 копійок), а продають в середньому за 40,95 гривні (-25 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 36,96 гривні (-14 копійок), а продають – за 37,43 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(-14 копійок), а продають – за (без змін), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,01 гривні (-37 копійок), а продаж – 40,78 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,35 гривні (-5 копійок), а продаж – 37,45 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують по 40,55 гривні (-15 копійок), а продають за 40,80 гривні (-12 копійок).

Чи летітиме курс й надалі вниз

У коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман спрогнозував, що наприкінці травня долар не буде значно коливатися.

Долар буде стабільний. Я не бачу зараз якихось передумов для шаленого стрибка – немає жодних факторів, які б таке спровокували. Тому, на мою думку, готівковий курс знаходитиметься на тих же показниках, які є зараз, плюс-мінус 1 гривня в різні боки,

– каже експерт.

Втім банкірка Анна Золотько розповіла, що зараз чітко прослідковується тенденція до зниження готівкового курсу долара.

Валюта навіть може зрівнятися з офіційним в 36,56 гривні. Але динаміка такого руху буде дуже незначною.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.