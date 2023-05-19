Долар опустився нижче 37 гривень: де різко подешевшала валюта
В обмінниках американська валюта вперше за довший час опустилася нижче 37 гривень. Різкий спад євро теж спостерігається. В банках та обмінниках ціна опустилася до майже 40 гривень.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 19 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,15 гривні (-10 копійок проти 18 травня), а купити за 37,60 гривні (-10 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,20 гривні (-30 копійок), а продають в середньому за 40,95 гривні (-25 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 36,96 гривні (-14 копійок), а продають – за 37,43 гривні (без змін), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,01 гривні (-37 копійок), а продаж – 40,78 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,35 гривні (-5 копійок), а продаж – 37,45 гривні (-5 копійок).
- Євро купують по 40,55 гривні (-15 копійок), а продають за 40,80 гривні (-12 копійок).
Чи летітиме курс й надалі вниз
У коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман спрогнозував, що наприкінці травня долар не буде значно коливатися.
Долар буде стабільний. Я не бачу зараз якихось передумов для шаленого стрибка – немає жодних факторів, які б таке спровокували. Тому, на мою думку, готівковий курс знаходитиметься на тих же показниках, які є зараз, плюс-мінус 1 гривня в різні боки,
– каже експерт.
Втім банкірка Анна Золотько розповіла, що зараз чітко прослідковується тенденція до зниження готівкового курсу долара.
Валюта навіть може зрівнятися з офіційним в 36,56 гривні. Але динаміка такого руху буде дуже незначною.