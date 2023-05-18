Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 18 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,25 гривні (-5 копійок проти 17 травня), а купити за 37,70 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 41,20 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,20 гривні (-13 копійок), а продають – за 37,57 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-13 копійок), а продають – за (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,30 гривні (-36 копійок), а продаж – 40,90 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,40 гривні (-11 копійок), а продаж – 37,50 гривні (-10 копійок).

(-11 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують по 40,70 гривні (-25 копійок), а продають за 40,92 гривні (-21 копійка).

Як зміниться курс долара до червня

У коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман пояснив, що готівковий курс валюти складає лише 10% від усіх оборотів. А до кінця травня долар сильно коливатися не буде й продовжуватиме свій повільний рух до офіційного курсу.

Олег Гетман Фахівець Економічної експертної платформи Долар буде стабільний – 36,6 гривні. Я не бачу зараз якихось передумов для шаленого стрибка, немає жодних факторів, які б таке спровокували. Тому, на мою думку, готівковий курс буде знаходитися на тих же показниках, які є зараз, плюс-мінус 1 гривня в різні боки, а в цілому, схоже, що він буде прямувати до офіційного й надалі.

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