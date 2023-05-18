Курс валют в банках

По данным "Минфина", 18 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,25 гривны (-5 копеек против 17 мая), а купить за 37,70 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,50 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 41,20 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,20 гривны (-13 копеек), а продают – за 37,57 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-13 копеек), а продают – за (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,30 гривны (-36 копеек), а продажа – 40,90 гривны (-3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,40 гривны (-11 копеек), а продажа – 37,50 гривны (-10 копеек).

(-11 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 40,70 гривны (-25 копеек), а продают за 40,92 гривны (-21 копейка).

Как изменится курс доллара к июню

В комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман объяснил, что наличный курс валюты составляет всего 10% от всех оборотов. А до конца мая доллар сильно колебаться не будет и будет продолжать свое медленное движение по официальному курсу.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы Доллар будет стабилен – 36,6 гривны. Я не вижу сейчас каких-то предпосылок для бешеного скачка, нет никаких факторов, которые бы такое спровоцировали. Поэтому, по моему мнению, наличный курс будет находиться на тех же показателях, которые есть сейчас, плюс-минус 1 гривна в разные стороны, а в целом, похоже, что он будет направляться к официальному и дальше.

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