Долар тримається, а от євро різко додало у ціні: як змінився курс

Впродовж декількох місяців гривня до долара міцнішає. Відтак зараз у банках американська валюта тримається на рівні 37,5 – 37,8 гривні. Незначний спад відбувся на чорному ринку. Водночас євро додало у ціні, особливо в обмінниках.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 4 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,45 гривні (без змін проти 3 травня), а купити за 37,85 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривень (-5 копійок), а продають в середньому за 41,70 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,55 гривні (+1 копійка), а продають – за 37,82 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(+1 копійка), а продають – за (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,42 гривні (+22 копійки), а продаж – 41,75 гривні (+13 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,69 гривні (-1 копійка), а продаж – 37,77 гривні (-3 копійки).

(-1 копійка), а продаж – (-3 копійки). Євро купують по 41,47 гривні (+2 копійки), а продають за 41,64 гривні (+4 копійки).

Чому гривня зміцнішала

Як розповідає 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, курс долара почав падати ще у лютому – березні. Одна із причин – менша кількість військових стала отримувати 30 тисяч, а аграрії, готуючись до посівної компанії, почали активніше продавати валюту.

Крім цього, на падіння курсу вплинуло пожвавлення споживчого попиту, грошова допомога від партнерів, активність аграріїв, валютні депозити. Загалом пропозиція валюти перевищувала попит на 5–7%.

Експерт нагадує, що після звільнення Харківської та Херсонської області обидва регіони почали знову рухатись в фарватері України: аграрні частини, де можна сіяти та вирощувати, експортувати, люди, котрі знов отримують кошти, які будуть залучені до економічної активності.