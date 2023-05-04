Долар тримається, а от євро різко додало у ціні: як змінився курс
Впродовж декількох місяців гривня до долара міцнішає. Відтак зараз у банках американська валюта тримається на рівні 37,5 – 37,8 гривні. Незначний спад відбувся на чорному ринку. Водночас євро додало у ціні, особливо в обмінниках.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 4 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,45 гривні (без змін проти 3 травня), а купити за 37,85 гривні (-5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 41 гривень (-5 копійок), а продають в середньому за 41,70 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,55 гривні (+1 копійка), а продають – за 37,82 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,42 гривні (+22 копійки), а продаж – 41,75 гривні (+13 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,69 гривні (-1 копійка), а продаж – 37,77 гривні (-3 копійки).
- Євро купують по 41,47 гривні (+2 копійки), а продають за 41,64 гривні (+4 копійки).
Чому гривня зміцнішала
Як розповідає 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, курс долара почав падати ще у лютому – березні. Одна із причин – менша кількість військових стала отримувати 30 тисяч, а аграрії, готуючись до посівної компанії, почали активніше продавати валюту.
Експерт нагадує, що після звільнення Харківської та Херсонської області обидва регіони почали знову рухатись в фарватері України: аграрні частини, де можна сіяти та вирощувати, експортувати, люди, котрі знов отримують кошти, які будуть залучені до економічної активності.
Тобто це більше не про війну, а про відновлення контролю над територіями, котрі знову залучені до економічної активності. А от що стосується економічної активності військових, то тут думки розділяються. Дуже часто обговорюють "славетні" 30 тисяч, бо деякі військові купляють на них валюту, а інші використовують для купівлі обладнання для себе.