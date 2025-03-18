Чи подорожчав долар до 42 гривень

В банках пожвавлення й тому долар та євро показують ріст валют. Наприклад, американська валюта тяжіє до 42 гривень. На чорному ринку ціна зросла ще більше. Тут євро подорожчало на 20 – 30 копійок. Деякий спад можна простежити в обмінниках, але несуттєвий.

Курс валют у банках

Станом на ранок 18 березня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 гривні (+3 копійки проти 17 березня) та продаж по 41,90 гривні (+8 копійок).

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Купівля євро проходить по 44,95 гривні (+5 копійок), продаж – по 45,69 гривні (+24 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,65 гривні (+8 копійок), а продати по 41,65 гривні (+11 копійок).

(+8 копійок), а продати по (+11 копійок). Купівля євро по 45,30 гривні (+20 копійок), а продаж по 45,55 гривні (+31 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,13 гривні (-6 копійок), а дають по 41,71 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-6 копійок), а дають по (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,83 гривні (-5 копійок), а продають по 45,71 гривні (+18 копійок).

Чи може курс валют подорожчати у березні

Ще раніше для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що ситуація на валютному ринку у березні залежатиме насамперед від низки економічних, геополітичних факторів, серед яких стратегія НБУ з врівноваження попиту та пропозиції, розвиток економіки, вартість українського експорту на світових ринках тощо.

Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми припускаємо, що наприкінці березня офіційний курс коливатиметься в коридорі 41,80 – 42,40 гривні за долар. Таким чином, за перший квартал 2025 року, порівняно з показниками на 1 січня, офіційний курс долара може зрости менш ніж на 1%.

Лєсовий зауважує, що на ринку ситуація буде питомою. Він залишатиметься системним і йому не загрожуватимуть різкі неконтрольовані зміни.