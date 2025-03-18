Курс валют в банках

По состоянию на утро 18 марта, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин" , покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,30 гривны (+3 копейки против 17 марта) и продажа по 41,90 гривны (+8 копеек).

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Покупка евро проходит по 44,95 гривны (+5 копеек), продажа – по 45,69 гривны (+24 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,65 гривны (+8 копеек), а продать по 41,65 гривны (+11 копеек).

Покупка евро по 45,30 гривны (+20 копеек), а продажа по 45,55 гривны (+31 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,13 гривны (-6 копеек), а дают по 41,71 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

Евро покупают по 44,83 гривны (-5 копеек), а продают по 45,71 гривне (+18 копеек).

Может ли курс валют подорожать в марте

Еще раньше для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что ситуация на валютном рынке в марте будет зависеть прежде всего от ряда экономических, геополитических факторов, среди которых стратегия НБУ по уравновешиванию спроса и предложения, развитие экономики, стоимость украинского экспорта на мировых рынках и тому подобное.

Тарас Лесовой начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы предполагаем, что в конце марта официальный курс будет колебаться в коридоре 41,80 – 42,40 гривны за доллар. Таким образом, за первый квартал 2025 года, по сравнению с показателями на 1 января, официальный курс доллара может вырасти менее чем на 1%.

Лесовой отмечает, что на рынке ситуация будет удельной. Он будет оставаться системным и ему не будут угрожать резкие неконтролируемые изменения.